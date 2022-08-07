ТАСС: Совбез ООН проведёт заседание по ситуации в секторе Газа 8 августа
Об этом ТАСС сообщил источник в Совбезе.
«СБ ООН соберётся для обсуждения ситуации в секторе Газа в понедельник», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, инициаторами проведения заседания выступили ОАЭ, Китай, Франция, Ирландия и Норвегия.
5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.
Израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль увеличит интенсивность операции в секторе Газа.
МИД России заявил, что Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.