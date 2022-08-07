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Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

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Сирены воздушной тревоги сработали в южной части Израиля. Об этом сообщила израильская армия.

«Сирены звучат в южной части Израиля», — цитирует пресс-службу армии РИА Новости.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

Израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль увеличит интенсивность операции в секторе Газа.

МИД России заявил, что Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.

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