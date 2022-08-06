В США анонсировали визит шефа Пентагона в Латвию на следующей неделе

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Латвию.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что визит нацелен на подтверждение американской приверженности безопасности балтийского региона и «устойчивого присутствия».

Остин перед посещением Риги совершит визит в Германию, где поучаствует в смене главы африканского командования США.



В зарубежную поездку шеф Пентагона отправится 8 августа.

В марте стало известно, что США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.