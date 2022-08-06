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В США анонсировали визит шефа Пентагона в Латвию на следующей неделе

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Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Латвию.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что визит нацелен на подтверждение американской приверженности безопасности балтийского региона и «устойчивого присутствия».

Остин перед посещением Риги совершит визит в Германию, где поучаствует в смене главы африканского командования США.


В зарубежную поездку шеф Пентагона отправится 8 августа.

В марте стало известно, что США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.

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