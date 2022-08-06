В США анонсировали визит шефа Пентагона в Латвию на следующей неделе
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что визит нацелен на подтверждение американской приверженности безопасности балтийского региона и «устойчивого присутствия».
Остин перед посещением Риги совершит визит в Германию, где поучаствует в смене главы африканского командования США.
В зарубежную поездку шеф Пентагона отправится 8 августа.
В марте стало известно, что США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.