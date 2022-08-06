В Красном Кресте выразили обеспокоенность эскалацией в секторе Газа

Международный комитет Красного Креста выразил обеспокоенность эскалацией в секторе Газа.

«Выражаем обеспокоенность нынешней эскалацией. Если насилие выйдет из-под контроля, это будет иметь серьёзные последствия для гражданского населения», — приводит слова заявления организации РИА Новости.

Ранее израильская армия объявила о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

По данным Министерства здравоохранения анклава, семь человек погибли и 40 пострадали в результате авиаудара Израиля по сектору Газа.

Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что Тель-Авив не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их.

Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве до 25 тыс. резервистов «для оперативных целей».