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Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона операцию в Газе

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Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином израильскую военную операцию в секторе Газа.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского Минобороны.

Отмечается, что Ганц сообщил Остину последнюю информацию об операции. 

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что Тель-Авив не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их.

Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве до 25 тыс. резервистов «для оперативных целей».

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

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