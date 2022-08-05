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Протестующие дважды прервали выступление Трасс в прямом эфире

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Протестующие дважды прервали речь главы британского МИД Лиз Трасс, которая претендует на пост премьер-министра страны, в прямом эфире. 

Это произошло в ходе четвёртых выборных выступлений в Истборне. Трансляция велась на YouTube-канале газеты The Sun.

Когда Трасс представляла свою кандидатуру, несколько человек в студии начали выкрикивать различные высказывания.

Глава МИД остановила своё выступление, заявив, что подождёт, пока нарушителей не выведут.

Позже речь Лиз Трасс была прервана экоактивистами, выступающими против изменений климата, сообщил Sky News.

Ранее Трасс во время выступления оговорилась, заявив, что готова «вступиться» за президента России Владимира Путина

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