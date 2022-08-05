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В России опровергли слухи о переводе ядерных сил в режим повышенной боеготовности

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Утверждения о приведении ядерных сил России в режим повышенной боеготовности не соответствуют действительности, заявил замглавы российской делегации Андрей Белоусов в ходе Обзорной конференции ДНЯО.

«Президент России приказал временно перевести силы сдерживания на особой режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — пояснил дипломат.

По его словам, это подразумевает повышение бдительности, а не состояние повышенной боевой готовности стратегических ядерных сил.

«Это совершенно разные вещи», — подчеркнул Белоусов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряжённости стал самым высоким за последние десятилетия.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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