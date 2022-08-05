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Китайский дипломат Тонгбинг: ядерный арсенал США угрожает международной безопасности

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Соединённые Штаты обладают огромным ядерным арсеналом, который угрожает международному миру и безопасности. Об этом заявил на Обзорной конференции ДНЯО директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг.

«США обладают огромным ядерным арсеналом, который всё ещё угрожает региональному и международному миру и безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Тонгбинг также отметил, что Пекин призывает Вашингтон к существенному, необратимому и проверяемому сокращению ядерного арсенала.

«Только поступив так США смогут восстановить доверие международного сообщества к себе», — заключил он.

В Казахстане ранее призвали ядерные державы разработать план по ликвидации ядерного оружия на фоне конфликта на Украине.

В 2021 году общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.

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