Китайский дипломат Тонгбинг: ядерный арсенал США угрожает международной безопасности
«США обладают огромным ядерным арсеналом, который всё ещё угрожает региональному и международному миру и безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Тонгбинг также отметил, что Пекин призывает Вашингтон к существенному, необратимому и проверяемому сокращению ядерного арсенала.
«Только поступив так США смогут восстановить доверие международного сообщества к себе», — заключил он.
В Казахстане ранее призвали ядерные державы разработать план по ликвидации ядерного оружия на фоне конфликта на Украине.
В 2021 году общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.