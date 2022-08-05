В Гамбурге арестовали поддержавшего российскую спецоперацию гражданина Германии

В немецком Гамбурге арестовали гражданина Германии, в соцсетях выражавшего поддержку российской спецоперации на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление прокуратуры и полиции Гамбурга.

Уточняется, что 31-летнего мужчину арестовали за ведение Telegram-канала, в котором он выражал поддержку действиям российской армии на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации.