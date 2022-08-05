Орбан отметил невозможность разрешения ситуации на Украине без переговоров России и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности урегулирования ситуации на Украине без переговоров России и США.

«Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — приводит его слова ТАСС.

Орбан отметил, что стратегия Запада по ситуации на Украине обостряет и продлевает конфликтную ситуацию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации.