Орбан отметил невозможность разрешения ситуации на Украине без переговоров России и США
«Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — приводит его слова ТАСС.
Орбан отметил, что стратегия Запада по ситуации на Украине обостряет и продлевает конфликтную ситуацию.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации.