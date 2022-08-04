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Посол России Галузин: неядерные страны могут обеспечить прогресс в ядерном разоружении

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Неядерные государства наравне с ядерными державами могут обеспечить прогресс в направлении ядерного разоружения, заявил посол России в Японии Михаил Галузин.

«Выступаем за подключение к процессу сокращения ядерных вооружений всех государств, обладающих военным ядерным потенциалом... Неядерные государства не в меньшей мере, чем ядерные, способны обеспечить прогресс в направлении ядерного разоружения», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что подобная работа может основываться исключительно на консенсусной основе без шантажа и принуждения. По его словам, Россия неизменно привержена политико-дипломатическим методам обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности.

Галузин отметил дефицит совместных усилий по поиску взаимоприемлемых решений — вместо этого наблюдается стремление к однобоким преимуществам и попытки политизации дискуссий.

В Казахстане ранее призвали ядерные державы разработать план по ликвидации ядерного оружия на фоне конфликта на Украине.

В 2021 году общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.

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