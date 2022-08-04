Россия рассказала на конференции ДНЯО о нападениях Украины на ядерные объекты страны

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий в ходе Обзорной конференции ДНЯО рассказал о нападениях украинских военных на ядерные объекты страны.

Он напомнил о перестрелке украинских диверсантов 4 марта из здания, прилегающего к Запорожской станции, а также подрыве украинской стороной 9 марта линии передач, питающей систему охлаждения хранилища отработанного топлива на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает РИА Новости, Вишневецкий подчеркнул, что об этих инцидентах российская сторона уведомила МАГАТЭ.

«27 апреля киевский режим осуществил очередную провокацию против Запорожской станции, направив в её сторону два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар. Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства», — продолжил дипломат.

По его словам, в данном случае действия Варшавы можно расценивать как пособничество ядерному терроризму.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Радио России» заявил, что группировку ПВО в регионе усилили после последней атаки со стороны ВСУ на территорию Запорожской АЭС.