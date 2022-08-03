Визит главы ДНР Пушилина в КНДР находится на рассмотрении Пхеньяна

В Пхеньяне рассматривают возможность визита главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в КНДР, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

По словам дипломата, обмен делегациями пока невозможен из-за длительной изоляции КНДР.

«Последовавшее несколько дней назад от ДНР официальное предложение осуществить визит Д. В. Пушилина в Пхеньян позволит заблаговременно проработать все вопросы этой поездки, в том числе протокольные детали... Инициатива находится на рассмотрении наших корейских коллег», — сказал он РИА Новости.

Мацегора отметил, что постоянно контактирует с главой ДНР по этому вопросу — он в курсе изоляции Северной Кореи.

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

МИД Украины после этого заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что министерству иностранных дел поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР.