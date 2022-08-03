Замглавы МИД России Сыромолотов заявил, что США признались в создании «IT-армии Украины»

США и союзники «признаются» в создании «IT-армии Украины» для совершения атак на российскую инфраструктуру, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

По его словам, в рамках третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) российская делегация напомнила об их применении западными странами в наступательных целях.

«Признаются и в том, что создали «IT-армию Украины» для атак на российскую инфраструктуру», — сказал Сыромолотов РИА Новости.

В июне в Минцифры сообщили о DDoS-атаке на портал госуслуг со стороны Украины.

По данным ведомства, украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для кибератак.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что в кибератаках против российской инфраструктуры задействованы как минимум 22 хакерские группировки.