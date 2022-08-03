Постпред России в Вене Ульянов прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
«Нэнси Пелоси удалось отвлечь международное внимание от Украины. Она, должно быть, абсолютно безответственная», — написал он в Twitter.
2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.
После этого американский политик сошла с самолёта.
Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.