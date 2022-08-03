Постпред России в Вене Ульянов прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси удалось отвлечь внимание международного сообщества от событий на Украине за счёт визита на Тайвань, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Нэнси Пелоси удалось отвлечь международное внимание от Украины. Она, должно быть, абсолютно безответственная», — написал он в Twitter.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

После этого американский политик сошла с самолёта.

Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.