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Постпред России в Вене Ульянов прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

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Спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси удалось отвлечь внимание международного сообщества от событий на Украине за счёт визита на Тайвань, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Нэнси Пелоси удалось отвлечь международное внимание от Украины. Она, должно быть, абсолютно безответственная», — написал он в Twitter.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

После этого американский политик сошла с самолёта.

Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

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