Премьер Венгрии Орбан провёл переговоры с Трампом в США
«Премьер-министр Виктор Орбан провёл во вторник встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В переговорах также приняли участие глава МИД Венгрии Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и председатель парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.
В январе Орбан провёл телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Как отмечал посол США в Венгрии Дэвид Корнстейн, Дональд Трамп считает Виктора Орбана сильным лидером.