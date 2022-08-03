Премьер Венгрии Орбан провёл переговоры с Трампом в США

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши сообщил о переговорах Виктора Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом в его имении в Бедминстере.

«Премьер-министр Виктор Орбан провёл во вторник встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В переговорах также приняли участие глава МИД Венгрии Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и председатель парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет. В январе Орбан провёл телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Как отмечал посол США в Венгрии Дэвид Корнстейн, Дональд Трамп считает Виктора Орбана сильным лидером.