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Премьер Венгрии Орбан провёл переговоры с Трампом в США

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Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши сообщил о переговорах Виктора Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом в его имении в Бедминстере.

«Премьер-министр Виктор Орбан провёл во вторник встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В переговорах также приняли участие глава МИД Венгрии Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и председатель парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.

В январе Орбан провёл телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечал посол США в Венгрии Дэвид Корнстейн, Дональд Трамп считает Виктора Орбана сильным лидером.

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