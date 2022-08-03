В КНР исключили возможность ядерного ответа на визит Пелоси на Тайвань

В Китае не стоит на повестке возможность применения ядерного оружия в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, однако Пекин не исключает военных мер для пресечения сепаратистских настроений в регионе, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

Он подчеркнул, что в Китае настроены на решение вопроса по острову мирным путём.

«Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашёл слишком далеко... В этом конкретно случае я не думаю, что ядерное оружие есть на повестке», — приводит слова дипломата РИА Новости.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

После этого американский политик сошла с самолёта.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.