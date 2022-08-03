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В МИД России исключили сценарии применения ядерного оружия на Украине

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К ситуации на Украине неприменим ни один из сценариев использования Россией ядерного оружия, заявил представитель российской делегации Александр Трофимов на Обзорной конференции ДНЯО.

«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Трофимов подчеркнул, что Москва допускает ядерное реагирование исключительно как ответ на агрессию с применением ОМУ либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

«Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине», — добавил он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков подеркнул, что Россия отрицает саму идеологию применения ядерного оружия.

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