В МИД России отвергли обвинения в развязывании войны против Украины

Москва отвергает обвинения в «неспровоцированной агрессии» против Украины, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Хотели бы решительно отвергнуть все прозвучавшие в наш адрес обвинения в «неспровоцированной агрессии» против Украины. Правящий сейчас в Киеве режим пришёл к власти в результате государственного переворота и сразу же начал гонения, затем вооружённую борьбу с русскоязычным населением Донбасса», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он напомнил, что украинские националисты на протяжении восьми лет убивали мирных жителей Донбасса и готовили вторжение на территории республик, в то время как власти Киева даже не собирались выполнять подписанные ранее минские договорённости.

«Ситуация на Украине дошла до своего предела. Действия России стали вынужденным ответом на бесчинства, которые там происходили. Они будут доведены до своего логического конца», — добавил Вишневецкий.

Ранее в ДНР заявили, что украинские войска выпустили по посёлку Новониколаевка три ракеты из «Урагана» с минами «Лепесток».

1 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что от противопехотных мин-лепестков, размещённых украинскими войсками в Донецке с помощью дальнобойных снарядов, пострадали пять человек.