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Медведев написал «сказку про старика, старуху и рыбу» на фоне визита Пелоси на Тайвань

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал «экзистенциальную сказку про старика, старуху и рыбу» на фоне прибытия на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В сообщении Медведева рассказывается о старике, который любил рыбачить в неожиданных местах, в том числе «у соседей», которым это не нравилось, однако со временем он «выживал из ума», а «рыбацкое счастье» стало ему изменять.

Также зампред Совбеза пишет о старухе, которую старик послал «за тридевять земель» ловить рыбку «не простую, а золотую, ориентальную».

Далее Медведев пишет, что навстречу женщине из океана выплыла не одна рыбка, а «рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот».

«Возвратилась старуха домой несолоно хлебавши. Глядь — а на берегу сидит её больной старик, щурится подслеповатыми глазами, губами шевелит, но не узнаёт свою старуху. А перед ним лежит разбитое корыто. Это ещё не конец», — написал заместитель председателя Совета безопасности.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй.

По её словам, визит на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси.

Сразу после этого Народно-освободительная армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

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