Белый дом: визит Пелоси на Тайвань не противоречит принципу одного Китая
Об это сообщает ТАСС.
«Мы приняли все необходимые меры для обеспечения её безопасности в поездке по региону. Позвольте мне пояснить: визит спикера полностью согласуется с нашей давней политикой одного Китая. Мы ясно дали понять, что никаких изменений в нашей политике одного Китая нет», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Вместе с тем Пелоси заявила, что визит делегации США на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».
В статье для The Washington Post она заявила, что Соединённые Штаты не могут оставаться в стороне, пока Коммунистическая партия Китая «продолжает угрожать Тайваню и самой демократии».