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Белый дом: визит Пелоси на Тайвань не противоречит принципу одного Китая

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В Белом доме утверждают, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу одного Китая.

Об это сообщает ТАСС.

«Мы приняли все необходимые меры для обеспечения её безопасности в поездке по региону. Позвольте мне пояснить: визит спикера полностью согласуется с нашей давней политикой одного Китая. Мы ясно дали понять, что никаких изменений в нашей политике одного Китая нет», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вместе с тем Пелоси заявила, что визит делегации США на остров свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

В статье для The Washington Post она заявила, что Соединённые Штаты не могут оставаться в стороне, пока Коммунистическая партия Китая «продолжает угрожать Тайваню и самой демократии».

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