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Политолог Бальбек считает, что эффект от новых санкций США будет нулевым

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал расширение Минфином США санкций в отношении России.
Политолог Бальбек считает, что эффект от новых санкций США будет нулевым
  • Gettyimages.ru
  • © Bjarte Rettedal

«Скажем прямо, от новых санкций небо не потемнело и трагедии не произошло. Несколько господ в модных костюмах решили друг перед другом похвастаться своими политическими возможностями — кто больше введёт санкций против России», — считает Бальбек.

По его мнению, эффект от санкций будет нулевым.

«Ничего не изменилось. За исключением отношения нашего народа к американским элитам — нелестным словом их поминают, а на этом всё», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Соединённых Штатов заявило о расширении санкций в отношении России.

Отмечается, что в новый санкционный список включены 13 физических лиц и порядка 30 юридических.

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