Политолог Бальбек считает, что эффект от новых санкций США будет нулевым

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал расширение Минфином США санкций в отношении России.

«Скажем прямо, от новых санкций небо не потемнело и трагедии не произошло. Несколько господ в модных костюмах решили друг перед другом похвастаться своими политическими возможностями — кто больше введёт санкций против России», — считает Бальбек.

По его мнению, эффект от санкций будет нулевым.

«Ничего не изменилось. За исключением отношения нашего народа к американским элитам — нелестным словом их поминают, а на этом всё», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Соединённых Штатов заявило о расширении санкций в отношении России.

Отмечается, что в новый санкционный список включены 13 физических лиц и порядка 30 юридических.