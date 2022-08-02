Политолог Бальбек считает, что эффект от новых санкций США будет нулевым
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«Скажем прямо, от новых санкций небо не потемнело и трагедии не произошло. Несколько господ в модных костюмах решили друг перед другом похвастаться своими политическими возможностями — кто больше введёт санкций против России», — считает Бальбек.
По его мнению, эффект от санкций будет нулевым.
«Ничего не изменилось. За исключением отношения нашего народа к американским элитам — нелестным словом их поминают, а на этом всё», — добавил собеседник RT.
Ранее стало известно, что Министерство финансов Соединённых Штатов заявило о расширении санкций в отношении России.
Отмечается, что в новый санкционный список включены 13 физических лиц и порядка 30 юридических.