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Минобороны Турции: утром 3 августа вышедшее из Одессы судно с зерном будет досмотрено

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Минобороны Турции заявило, что гружённый украинским зерном сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который вышел из порта Одессы, планируется досмотреть утром 3 августа.
Минобороны Турции: утром 3 августа вышедшее из Одессы судно с зерном будет досмотрено
  • AFP
  • © Oleksandr GIMANOV

«Прибытие сухогруза Razoni, гружённого кукурузой и вышедшего в понедельник из порта Одессы, ожидается в районе 21:00 у Босфора на входе со стороны Чёрного моря. Совместное подразделение проверки начнёт досмотр судна завтра утром», — цитирует министерство ТАСС.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле были подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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