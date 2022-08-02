Минобороны Турции: утром 3 августа вышедшее из Одессы судно с зерном будет досмотрено
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«Прибытие сухогруза Razoni, гружённого кукурузой и вышедшего в понедельник из порта Одессы, ожидается в районе 21:00 у Босфора на входе со стороны Чёрного моря. Совместное подразделение проверки начнёт досмотр судна завтра утром», — цитирует министерство ТАСС.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле были подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.