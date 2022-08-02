В МИД КНР заявили о намерении США сдерживать Китай с помощью Тайваня

В МИД КНР заявили, что Соединённые Штаты намерены сдерживать Китай с помощью Тайваня.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое было опубликовано на сайте агентства «Синьхуа».

«Соединённые Штаты, со своей стороны, пытаются использовать Тайвань для сдерживания Китая. Они постоянно искажают... принцип одного Китая, активизируют свои официальные обмены с Тайванем и поощряют сепаратистскую деятельность, направленную на «независимость Тайваня», — отмечается в сообщении.

По данным МИД КНР, США играют с огнём.

«Те, кто играет с огнём, погибнут от него», — подчеркнули в китайском ведомстве.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.