Посол России высказался о возможном членстве Аргентины в БРИКС

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал возможное вступление Аргентины в БРИКС.

Дипломат отметил, что отношения России и Аргентины в настоящий момент развиваются хорошо, а в случае присоединения аргентинской стороны к БРИКС могут стать ещё более крепкими.

«Отношения дружеские, тёплые, проверенные временем. Конечно, есть потенциал для развития в различных областях, но именно членство Аргентины в БРИКС, мне кажется, позволило бы наши отношения дополнительно сцементировать со всех точек зрения», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

Глава БРИКС Пурнима Ананд также отметила, что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.