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Посол России высказался о возможном членстве Аргентины в БРИКС

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Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал возможное вступление Аргентины в БРИКС.
Посол России высказался о возможном членстве Аргентины в БРИКС
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Дипломат отметил, что отношения России и Аргентины в настоящий момент развиваются хорошо, а в случае присоединения аргентинской стороны к БРИКС могут стать ещё более крепкими.

«Отношения дружеские, тёплые, проверенные временем. Конечно, есть потенциал для развития в различных областях, но именно членство Аргентины в БРИКС, мне кажется, позволило бы наши отношения дополнительно сцементировать со всех точек зрения», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

Глава БРИКС Пурнима Ананд также отметила, что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.

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