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РИА Новости: досмотр вышедшего из Одессы судна с зерном проведут в Стамбуле 3 августа

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Досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, будет проведён в среду, 3 августа, в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости: досмотр вышедшего из Одессы судна с зерном проведут в Стамбуле 3 августа
  • РИА Новости
  • © Минобороны Турции

«Сегодня (2 августа. — RT) днём ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в координационном центре в Стамбуле», — сообщил собеседник агентства.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле были подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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