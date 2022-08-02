РИА Новости: досмотр вышедшего из Одессы судна с зерном проведут в Стамбуле 3 августа
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«Сегодня (2 августа. — RT) днём ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в координационном центре в Стамбуле», — сообщил собеседник агентства.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле были подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.