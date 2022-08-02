военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шольц: часть отправляемого Украине оружия ещё не поставили на вооружение ВС Германии

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отправке на Украину новейшего вооружения, которым ещё не располагает немецкая армия.

«Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них ещё даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», — заявил Шольц изданию Globe and Mail.

По его словам, украинские войска проходят обучение по использованию нового оборудования в Германии.

Берлин уже поставил Киеву системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины, самоходные гаубицы, РСЗО, радарные системы артиллерийской наводки, рассказал Шольц. 

26 июля глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о поставках Киеву трёх обещанных ранее реактивных систем залпового огня Mars II и дополнительных систем Panzerhaubitze 2000.

1 августа глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить