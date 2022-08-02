Шольц: часть отправляемого Украине оружия ещё не поставили на вооружение ВС Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отправке на Украину новейшего вооружения, которым ещё не располагает немецкая армия.

«Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них ещё даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», — заявил Шольц изданию Globe and Mail.

По его словам, украинские войска проходят обучение по использованию нового оборудования в Германии.

Берлин уже поставил Киеву системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины, самоходные гаубицы, РСЗО, радарные системы артиллерийской наводки, рассказал Шольц.

26 июля глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о поставках Киеву трёх обещанных ранее реактивных систем залпового огня Mars II и дополнительных систем Panzerhaubitze 2000.

1 августа глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией.