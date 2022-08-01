Макрон заявил Зеленскому, что Франция продолжит поддерживать украинскую армию

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил намерение Франции и далее поддерживать Вооружённые силы Украины.

«Он (Макрон. — RT) подтвердил желание Франции и впредь поддерживать украинские вооружённые силы», — говорится в заявлении.

Кроме того, французский лидер сообщил Зеленскому, что Франция продолжит оказывать Киеву краткосрочную экономическую поддержку, а также окажет помощь в восстановлении страны.

Макрон также приветствовал отправку из порта Одессы первого судна с украинским зерном.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что шесть французских самоходных артиллерийских установок CAESAR находятся на пути на Украину.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.