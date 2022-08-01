Посла России вызвали в МИД Швеции из-за комментария о гибели наёмника на Украине
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство России в Стокгольме.
«Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня... Из-за нашего комментария, да», — заявили в диппредставительстве.
25 июля посольство России в Швеции в соцсетях выразило сожаление в связи с тем, что шведские СМИ в материалах о погибшем на Украине шведе пытались создать «позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наёмника».
Газета Politico писала, что группа наёмников, состоящая из двух граждан США, канадца и гражданина Швеции, которые воевали на Украине в рядах ВСУ, была уничтожена в ходе боевых действий в Донбассе.