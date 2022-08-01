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Политолог Светов поддержал введение Россией новых санкций в отношении Великобритании

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT решение России ввести ответные персональные санкции против 39 британских журналистов, предпринимателей и политиков, включая экс-премьера Дэвида Кэмерона.
Политолог Светов поддержал введение Россией новых санкций в отношении Великобритании
  • РИА Новости

«Я считаю, что мы должны так реагировать. Ситуация такая: они, принимая всякого рода санкционного рода ограничения, считают, что вправе это делать, полагают, что мы должны считаться с ними... Когда Россия в ответ принимает санкции, они начинают возмущаться, говорить, что это неправильно... Британские политики занимают самую агрессивную позицию по отношению к России. Именно из их уст мы слышим самые ярые призывы надавить на Россию», — подчеркнул политолог.

По его словам, времена, когда можно было надеяться на то, что разум западных политиков восторжествует, прошли. Сейчас, как отметил эксперт, этот механизм не работает.

Ранее Россия ввела ответные персональные санкции против 39 британских журналистов, предпринимателей и политиков, включая экс-премьера Дэвида Кэмерона. 

Меры введены в связи с продолжением применения британским правительством механизма санкционных ограничений в отношении представителей России.

В том числе в российский санкционный список включены лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, министр финансов и экономики правительства Шотландии Кейт Форбс, руководитель фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд и другие.

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