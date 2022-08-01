Минобороны Тайваня: четыре китайских J-16 вошли в опознавательную зону ПВО острова

Министерство обороны Тайваня заявило, что четыре истребителя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) J-16 вошли в опознавательную зону тайваньской противовоздушной обороны.

Об этом тайваньское оборонное ведомство проинформировало в своём Twitter.

В сообщении говорится, что самолёты НОАК вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО 1 августа.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о серьёзных последствиях, если спикер палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси всё же посетит Тайвань.

СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.