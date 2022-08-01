Минобороны Тайваня: четыре китайских J-16 вошли в опознавательную зону ПВО острова
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Об этом тайваньское оборонное ведомство проинформировало в своём Twitter.
В сообщении говорится, что самолёты НОАК вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО 1 августа.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о серьёзных последствиях, если спикер палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси всё же посетит Тайвань.
СМИ сообщали, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.