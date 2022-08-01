Кабмин Японии: Токио следит за действиями России у Курил после принятия Морской доктрины

Токио тщательно отслеживает действия российских военных возле Курильских островов в связи с принятием новой Морской доктрины. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара.

«Мы внимательно следим за передвижениями российских военных в окрестностях Японии, в том числе на северных территориях», — приводит его слова ТАСС.

Кихара отметил, что Япония в случае необходимости доведёт свою позицию до сведения российской стороны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.

В новой Морской доктрине России обозначено, что продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам является неприемлемым.

Также в документе указаны границы и зоны национальных интересов России.