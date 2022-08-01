военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кабмин Японии: Токио следит за действиями России у Курил после принятия Морской доктрины

Короткая ссылка
Токио тщательно отслеживает действия российских военных возле Курильских островов в связи с принятием новой Морской доктрины. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара.

«Мы внимательно следим за передвижениями российских военных в окрестностях Японии, в том числе на северных территориях», — приводит его слова ТАСС.

Кихара отметил, что Япония в случае необходимости доведёт свою позицию до сведения российской стороны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.

В новой Морской доктрине России обозначено, что продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам является неприемлемым.

Также в документе указаны границы и зоны национальных интересов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить