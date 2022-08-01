Кабмин Японии: Токио следит за действиями России у Курил после принятия Морской доктрины
«Мы внимательно следим за передвижениями российских военных в окрестностях Японии, в том числе на северных территориях», — приводит его слова ТАСС.
Кихара отметил, что Япония в случае необходимости доведёт свою позицию до сведения российской стороны.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.
В новой Морской доктрине России обозначено, что продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам является неприемлемым.
Также в документе указаны границы и зоны национальных интересов России.