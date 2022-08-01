Mirror: слова Путина о скорой поставке в ВС России «Цирконов» вызвали панику в Британии

Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке в российскую армию гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» вызвало панику в Великобритании. Об этом заявил журналист Дуглас Пейшент в статье для газеты The Mirror.

«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука», — отметил Пейшент.

Он назвал заявление Путина «леденящей душу угрозой».

В конце мая из акватории Баренцева моря запустили гиперзвуковую ракету «Циркон» в рамках испытаний новых видов вооружения. Стрельбу выполнил головной фрегат проекта 22530 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Морская мишень находилась в Белом море на дальности около 1 тыс. км. По данным Минобороны, цель была поражена.

31 июля на параде в Санкт-Петербурге Путин заявил, что первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков».