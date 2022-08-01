военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Fox News: Трамп высказался против идеи обмена россиянина Бута на американку Грайнер

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает «очень удачной» идеей возможный обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Об этом сообщает Fox News.

«Она (Бриттни Грайнер. — RT) знала, что туда (в Россию) не стоит ездить нагруженной наркотиками, а она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли?» — заявил Трамп.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Грайнер и Пола Уилана.

Позднее жена осуждённого в США предпринимателя Виктора Бута Алла в разговоре с RT выразила надежду, что заявления американских властей о возможном обмене россиянина на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана не окажутся пустыми словами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии договорённостей по обмену Бута на Грайнер и Уилана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что компетентные ведомства ведут переговоры по обмену заключёнными между Москвой и Вашингтоном, но пока нет конкретного результата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить