Fox News: Трамп высказался против идеи обмена россиянина Бута на американку Грайнер
Об этом сообщает Fox News.
«Она (Бриттни Грайнер. — RT) знала, что туда (в Россию) не стоит ездить нагруженной наркотиками, а она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли?» — заявил Трамп.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Грайнер и Пола Уилана.
Позднее жена осуждённого в США предпринимателя Виктора Бута Алла в разговоре с RT выразила надежду, что заявления американских властей о возможном обмене россиянина на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана не окажутся пустыми словами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии договорённостей по обмену Бута на Грайнер и Уилана.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что компетентные ведомства ведут переговоры по обмену заключёнными между Москвой и Вашингтоном, но пока нет конкретного результата.