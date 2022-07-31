В Сербии заявили о стремлении косовских властей изгнать сербов из Косова и Метохии

Директор канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что власти непризнанной республики стремятся изгнать сербов из региона.

«То, что делает Альбин Курти, направлено напрямую против сербского народа в Косове и Метохии, и цель этого — изгнание сербского народа и сербских институций из Косова и Метохии», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что Белград продолжит выдавать документы Республики Сербии всем гражданам из КиМ.

Глава канцелярии подчеркнул, что Сербия стремится сохранить мир и стабильность, и призвал сербов не поддаваться на провокации, но добавил, что в случае необходимости граждане будут «защищать свои очаги и право на существование и жизнь».

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.

Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.