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Премьер Саксонии заявил, что ФРГ не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время

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Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что у Германии не будет возможности отказаться от российского газа в ближайшее время.

«Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны её принять», — рассказал он в беседе с газетой Zeit.

По его словам, в ближайшие годы Германии будет необходим российский газ.

Кречмер сообщил, что в стране стали задумываться над созданием пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мёрзнуть в своих квартирах».

«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», — предупредил он.

Он также выразил уверенность, что позиция «никогда больше не получать сырьё из России» является ошибочной.

Ранее власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».

Президент России Владимир Путин рассказал, что около двух месяцев назад он предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Россия снимет для внутреннего потребления и переработки половину объёма, предназначенного для «Северного потока — 2».

По словам российского лидера, «Газпром» уже сделал это.

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