Сенатор Пушков призвал выслать из России сотрудницу норвежского консульства

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен является доказательством популяризации русофобских взглядов в западных странах.

«Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учётом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запад», — написал сенатор.

По мнению Пушкова, России необходимо принять жёсткие ответные меры в ответ на поведение сотрудницы норвежского консульства.

«Ответ не должен быть политкорректным: её следует немедленно выслать из России и как минимум предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», — подчеркнул сенатор.

Ранее в МИД Норвегии высказались о ненавидящей русских сотруднице норвежского консульства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что поведение Эллингсен в одном из российских отелей является актом ненависти и национализма.