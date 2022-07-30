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В ОАЭ сообщили о гибели семи человек в результате наводнений в стране

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По меньшей мере семь человек погибли в результате наводнений в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

По информации представителя МВД Салем ат-Тунайджи, наводнения коснулись эмиратов Рас-эль-Хайма, Шарджа и Фуджейра, а в ряде районов проводится эвакуация населения.

«С сожалением сообщаем, что шесть выходцев из стран Азии погибли в результате наводнений в этих эмиратах», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Позднее в МВД сообщили о ещё одном погибшем, который ранее числился пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что в результате оползня, который произошёл на северо-востоке Индии из-за проливных дождей, погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 30 пропали без вести.

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