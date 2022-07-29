Российский дипломат Тяжлова назвала недопустимым блокирование счёта постпреда в Женеве
Об этом она сказала на заседании Рабочей группы открытого состава ООН.
Тяжлова сообщила, что сегодня российской стороне стало известно, что один из швейцарских банков заблокировал личный счёт постпреда России в Женеве.
«Считаем подобную дискриминационную политику недопустимой», — цитирует её ТАСС.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что блокировка Соединёнными Штатами зарубежных активов государств является не просто грабежом, а нарушением социально-экономических прав граждан.