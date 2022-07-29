Российский дипломат Тяжлова назвала недопустимым блокирование счёта постпреда в Женеве

Российский дипломат Ирина Тяжлова назвала недопустимым блокирование счёта постпреда России при международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.

Об этом она сказала на заседании Рабочей группы открытого состава ООН.

Тяжлова сообщила, что сегодня российской стороне стало известно, что один из швейцарских банков заблокировал личный счёт постпреда России в Женеве.

«Считаем подобную дискриминационную политику недопустимой», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что блокировка Соединёнными Штатами зарубежных активов государств является не просто грабежом, а нарушением социально-экономических прав граждан.