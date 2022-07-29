МИД ответил на заявления о попытках России вмешаться в электоральные процессы в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос итальянского агентства ANSA о якобы попытках России вмешаться в электоральные процессы в Италии.

Она подчеркнула, что Россия воспринимает Италию как суверенное государство, проводящее самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.

По её словам, в Москве считают Италию сильной и полноценной страной, по праву занимающей уникальное место в мировой истории и оказывающей позитивное влияние на международную жизнь.

Захарова отметила, что отношениям Москвы и Рима «всегда были свойственны прагматизм, взаимопонимание и взаимоуважение».

«Поэтому для нас странно наблюдать, как итальянский политический класс и СМИ забывают о своей самодостаточности и национальной гордости, начинают идти на поводу у внешних игроков, в том числе пошло копируя худшие практики и образцы ведения избирательных кампаний, попытки разыграть «российскую карту» с раскручиванием избитого мифа о вмешательстве Москвы в электоральные процессы», — заявила она.

Ранее Захарова назвала несостоятельными и необоснованными выдвинутые в адрес Москвы обвинения в попытках оказать влияние на внутриполитические процессы в Италии.