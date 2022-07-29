военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД ответил на заявления о попытках России вмешаться в электоральные процессы в Италии

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос итальянского агентства ANSA о якобы попытках России вмешаться в электоральные процессы в Италии.

Она подчеркнула, что Россия воспринимает Италию как суверенное государство, проводящее самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.

По её словам, в Москве считают Италию сильной и полноценной страной, по праву занимающей уникальное место в мировой истории и оказывающей позитивное влияние на международную жизнь.

Захарова отметила, что отношениям Москвы и Рима «всегда были свойственны прагматизм, взаимопонимание и взаимоуважение».

«Поэтому для нас странно наблюдать, как итальянский политический класс и СМИ забывают о своей самодостаточности и национальной гордости, начинают идти на поводу у внешних игроков, в том числе пошло копируя худшие практики и образцы ведения избирательных кампаний, попытки разыграть «российскую карту» с раскручиванием избитого мифа о вмешательстве Москвы в электоральные процессы», — заявила она.

Ранее Захарова назвала несостоятельными и необоснованными выдвинутые в адрес Москвы обвинения в попытках оказать влияние на внутриполитические процессы в Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить