Полянский призвал Генсека ООН устранить препятствия для экспорта сельхозпродукции России
- AFP
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Об этом Полянский заявил на заседании Совета Безопасности ООН.
Он отметил, что российская сторона рассчитывает, что стамбульские договорённости в скором времени начнут выполняться в полном объёме.
«(Россия рассчитывает, что) Генсекретарь ООН в соответствии со взятыми им обязательствами сделает всё, чтобы устранить препятствия, созданные ЕС и США в области оплаты, страхования и логистики российских грузов», — сказал Полянский.
Также Полянский заявил, что Западу после завершения специальной военной операции России на Украине придётся жить и сотрудничать с Москвой, условия для этого задаются сейчас.