Полянский призвал Генсека ООН устранить препятствия для экспорта сельхозпродукции России

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Москве рассчитывают, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделает всё, чтобы устранить препятствия для экспорта российской сельхозпродукции.

Об этом Полянский заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что российская сторона рассчитывает, что стамбульские договорённости в скором времени начнут выполняться в полном объёме.

«(Россия рассчитывает, что) Генсекретарь ООН в соответствии со взятыми им обязательствами сделает всё, чтобы устранить препятствия, созданные ЕС и США в области оплаты, страхования и логистики российских грузов», — сказал Полянский.

Также Полянский заявил, что Западу после завершения специальной военной операции России на Украине придётся жить и сотрудничать с Москвой, условия для этого задаются сейчас.