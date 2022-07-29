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Полянский призвал Генсека ООН устранить препятствия для экспорта сельхозпродукции России

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Москве рассчитывают, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделает всё, чтобы устранить препятствия для экспорта российской сельхозпродукции.
Полянский призвал Генсека ООН устранить препятствия для экспорта сельхозпродукции России
  • AFP
  • © Byline / Source / Credit TIMOTHY A. CLARY

Об этом Полянский заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что российская сторона рассчитывает, что стамбульские договорённости в скором времени начнут выполняться в полном объёме. 

«(Россия рассчитывает, что) Генсекретарь ООН в соответствии со взятыми им обязательствами сделает всё, чтобы устранить препятствия, созданные ЕС и США в области оплаты, страхования и логистики российских грузов», — сказал Полянский.

Также Полянский заявил, что Западу после завершения специальной военной операции России на Украине придётся жить и сотрудничать с Москвой, условия для этого задаются сейчас.

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