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Швейцарский банк заблокировал личный счёт постпреда России при ООН в Женеве

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Один из швейцарских банков заблокировал личный счёт постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова.
Швейцарский банк заблокировал личный счёт постпреда России при ООН в Женеве
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское постпредство.

«Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнёрские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину — потому что мы из России. Даже личный счёт в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован», — сообщили в постпредстве.

Уточняется, что блокировка была произведена «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».

Ранее Государственный секретариат Швейцарии по экономике заявил, что в стране в рамках антироссийских санкций к началу июля заморозили российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд).

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