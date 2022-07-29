Швейцарский банк заблокировал личный счёт постпреда России при ООН в Женеве

Один из швейцарских банков заблокировал личный счёт постоянного представителя России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское постпредство.

«Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнёрские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину — потому что мы из России. Даже личный счёт в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован», — сообщили в постпредстве.

Уточняется, что блокировка была произведена «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».

Ранее Государственный секретариат Швейцарии по экономике заявил, что в стране в рамках антироссийских санкций к началу июля заморозили российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд).