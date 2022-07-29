Швейцарский банк заблокировал личный счёт постпреда России при ООН в Женеве
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское постпредство.
«Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнёрские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину — потому что мы из России. Даже личный счёт в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован», — сообщили в постпредстве.
Уточняется, что блокировка была произведена «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».
Ранее Государственный секретариат Швейцарии по экономике заявил, что в стране в рамках антироссийских санкций к началу июля заморозили российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд).