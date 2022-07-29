Замгенсека ШОС: гибридная война против России начинает затрагивать КНР

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Идущая против России гибридная война начинает затрагивать Китай, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.

«Против одного из государств — учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает перехлёстываться на Китай», — приводит ТАСС слова Логвинова на открытии форума СМИ и аналитических центров стран ШОС на тему «Совместное определение будущего, старт нового пути развития», который проходит в пятницу в городе Циндао.

По его словам, очевидным стало то, что информационные технологии получили прямое военное применение.

Он добавил, что медийное пространство стало полем сражений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И в Ташкенте. 

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