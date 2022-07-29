Премьер Японии Кисида посетит конференцию ДНЯО

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.

«Премьер-министр Фумио Кисида с 31 июля по 1 августа будет находиться с визитом в Нью-Йорке, где примет участие в 10-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и выступит с речью», — цитирует РИА Новости заявление МИД Японии.

Таким образом, Кисида станет первым японским премьером, который примет участие в конференции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала антироссийские высказывания премьера Японии Фумио Кисиды.

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