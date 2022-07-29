Politico: в США внесут инициативу о признании России «спонсором терроризма»
Отмечается, что в число авторов законопроекта входят конгрессмены от обеих партий.
В документе указывается, что в случае его принятия Россия будет признана страной, чьё правительство «оказывало поддержку актам международного терроризма».
Ранее в Кремле заявили, что негативно оценивают последствия для отношений с Соединёнными Штатами в случае признания России государством — «спонсором терроризма».
В апреле в американской администрации не исключили возможность включения России в перечень стран — «спонсоров терроризма».