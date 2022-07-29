Politico: в США внесут инициативу о признании России «спонсором терроризма»

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Газета Politico со ссылкой на поступившую в её распоряжение копию документа пишет, что группа членов палаты представителей конгресса США намеревается внести на рассмотрение законопроект о признании России государством — «спонсором терроризма».

Отмечается, что в число авторов законопроекта входят конгрессмены от обеих партий.

В документе указывается, что в случае его принятия Россия будет признана страной, чьё правительство «оказывало поддержку актам международного терроризма».

Ранее в Кремле заявили, что негативно оценивают последствия для отношений с Соединёнными Штатами в случае признания России государством — «спонсором терроризма».

В апреле в американской администрации не исключили возможность включения России в перечень стран — «спонсоров терроризма».

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