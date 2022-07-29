Politico: в США внесут инициативу о признании России «спонсором терроризма»

Газета Politico со ссылкой на поступившую в её распоряжение копию документа пишет, что группа членов палаты представителей конгресса США намеревается внести на рассмотрение законопроект о признании России государством — «спонсором терроризма».