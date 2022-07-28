Госдеп предложил до $10 млн за информацию о российском бизнесмене Пригожине

Госдепартамент США предложил до $10 млн награды за информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Госдепартамент ищет информацию об Агентстве интернет-исследований, Евгении Викторовиче Пригожине, связанных российских структурах и соратниках за их участие во вмешательстве в американские выборы», — говорится в сообщении.

В феврале 2021 года Федеральное бюро расследований США опубликовало объявление о вознаграждении за информацию о Пригожине из-за расследования о «российском вмешательстве».