Полковник США Канчиан: запасы ракет для РСЗО HIMARS на Украине могут скоро закончиться

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В случае поставок Украине дополнительных американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запасы ракет к ним могут закончиться через несколько месяцев. Об этом в интервью изданию The Drive заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
Полковник США Канчиан: запасы ракет для РСЗО HIMARS на Украине могут скоро закончиться
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«Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, интенсивность использования не будет проблемой в ближайшей перспективе. Когда вы начинаете получать больше (установок. — RT)... я думаю, что к четвёртому месяцу (боеприпасы. — RT) могут у вас просто исчерпаться», — заявил он.

Канчиан отметил, что киевским властям стоит беспокоиться не о количестве приобретённых машин, а о количестве снарядов к ним.

Ранее в Пентагоне заявили, что Киев систематически расширяет свои запросы о военной помощи.

Высокопоставленная представительница Минобороны Соединённых Штатов сообщила, что США и их союзники обсуждают возможность поставок Киеву новых систем береговой обороны.

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