Полковник США Канчиан: запасы ракет для РСЗО HIMARS на Украине могут скоро закончиться
- Legion-Media
«Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, интенсивность использования не будет проблемой в ближайшей перспективе. Когда вы начинаете получать больше (установок. — RT)... я думаю, что к четвёртому месяцу (боеприпасы. — RT) могут у вас просто исчерпаться», — заявил он.
Канчиан отметил, что киевским властям стоит беспокоиться не о количестве приобретённых машин, а о количестве снарядов к ним.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев систематически расширяет свои запросы о военной помощи.
Высокопоставленная представительница Минобороны Соединённых Штатов сообщила, что США и их союзники обсуждают возможность поставок Киеву новых систем береговой обороны.