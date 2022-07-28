Сенатор Джабаров высказался о сотрудничестве России и Египта

Член Совета Федерации Владимир Джабаров высказался о сотрудничестве России и Египта.

«Египтяне прекрасно помнят наше сотрудничество при строительстве Асуанской плотины. Они всегда относились с большой теплотой к России, даже в период их сближения с Вашингтоном», — заявил он в беседе с ФАН.

Сенатор напомнил и о недавнем визите главы МИД России Сергея Лаврова в Египет.

«Египет принял мудрое решение по поставкам пшеницы с Украины. У них нет никаких гарантий, что Киев выполнит свои обязательства. К тому же у Каира есть надёжный поставщик в виде Москвы. У России большие запасы зерна. Созревает и новый урожай, позволяющий обеспечить все потребности наших партнёров», — отметил Джабаров.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины.

По информации агентства, Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) приняло решение об «освобождении» от договорных обязательств компаний-поставщиков Nibulon и Inerco.