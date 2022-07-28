В ООН сообщили, что в сделку по зерну также включили перевозку удобрений

В соглашение по вывозу зерна с Украины включили также перевозку удобрений. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Сначала мы сосредоточились на зерне, но в последние дни переговоров включили также и удобрения», — приводит ТАСС его слова.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Позднее в Минобороны России добавили, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.