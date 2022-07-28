Лавров: из желающих присоединиться к ШОС выстраивается очередь

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В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре выстраивается очередь из государств, желающих присоединиться к организации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Лавров: из желающих присоединиться к ШОС выстраивается очередь
  • РИА Новости

«Особо символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнёры по диалогу», — заявил Лавров.

По его словам, повестка дня саммита в Самарканде будет «очень насыщенная, солидная». 

Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин сообщил, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС.

Все восемь стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в сентябрьском саммите в Самарканде.

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